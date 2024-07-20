В Польше столкнулись грузовик и автобус с украинцами

В Польше недалеко от границы с Германией произошла автоавария с участием грузовика и автобуса, который вез украинских граждан. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В публикации отмечается, что автобус «протаранил грузовик и перевернулся». В результате ДТП девять пассажиров, в том числе дети, попали в местную больницу. Пятеро из них — в тяжелом состоянии.

19 июля похожее ДТП произошло в российском Саратове, где на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Технической столкнулись городской троллейбус, грузовой и легковой автомобили. Пострадали как минимум 11 человек, всем им оказана необходимая медицинская помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Проводятся следственные действия, по делу собирается доказательная база.

Ранее два автобуса столкнулись в Ижевске и попали на видео.