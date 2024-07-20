Полиция открыла огонь по протестующим в Бангладеш

Полиция Бангладеш применила боевые патроны против протестующих, выступающих против системы квот на государственные должности. Об этом в социальной сети X сообщило агентство AFP.

«Полиция Бангладеш открыла огонь по протестующим в Дакке», — говорится в публикации.

Уточняется, что в результате этого пострадал один человек.

19 июля сообщалось, что участники акции против системы квот на госдолжности в Бангладеш ворвались в тюрьму и освободили заключенных.

Студенты в Бангладеш месяц назад начали организацию протестов против квот на трудоустройство для родственников участников войны за независимость 1971 года.

Полиция страны применяет для разгона протестующих резиновые пули и водометы. Участники протеста выходят на улицы с палками, арматурой и камнями. Многие из участников акций одеты в мотоциклетные шлемы.

Над столицей страны — Даккой — летают военные вертолеты. На улицы выведена бронетехника. Телевизионные новостные каналы прекратили выход в эфир, не работают сайты крупнейших СМИ.

Ранее правительство Кении было отправлено в отставку после протестов.