Пенсионер рассказал, почему он решил поджечь военкомат в Петербурге

Пенсионер, который пришел с коктейлем Молотова к военному комиссариату в Санкт-Петербурге, заявил, что об этом его попросил куратор. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Ранее сообщалось, что мужчина проник в здание военкомата, поднялся на второй этаж и из окна сбросил бутылку с горючей смесью. После этого 76-летний поджигатель попытался сбежать. Однако его быстро поймали правоохранители.

По данным «Фонтанки», пенсионер родом из Кемеровской области, в северной столице он проживает один. Он стал жертвой телефонных мошенников.

Со слов мужчины, собеседники, называвшие себя то сотрудниками Центробанка, то следователями, под предлогом взлома личного кабинета на государственном сайте выманили у него 150 тысяч рублей наличными и 200 тысяч с банковского счета.

Россиянина в покое не оставили. Потом ему позвонили и сказали, что вернуть деньги можно, но для этого необходимо помочь следствию.

«Завербовали... Сказали, надо выманить пособников террористов, которые сидят в военкомате», — рассказал пенсионер.

Как пишет «Фонтанка», мужчину снабдили инструкцией по изготовлению коктейля Молотова, указали цель и потребовали прислать видеоотчет. Бросать в окно он отказался, но согласился целиться в дверь и днем 19 июля приехал на проспект Сизова на своем автомобиле.

Ранее суд Санкт-Петербурга приговорил разбившего окна военкомата аспиранта к четырем годам колонии общего режима.