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На руководство Балашихинского литейно-механического завода завели дело

RTVI: на руководство БЛМЗ завели дело из-за подшипников для колес самолетов

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

На руководство ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ) завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает RTVI.

Отмечается, что поводом для возбуждения дела стали подшипники неизвестного происхождения, из-за которых вышли из строя не менее пяти самолетов. Уточняется, что дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа руководителей предприятия.

По данным следствия, завод с конца 2017 года до начала 2022 года закупал подшипники, «не отвечающие требованиям конструкторской документации». Подчеркивается, что некачественные подшипники привели к выходу из строя колес Ил-76МД-90А и приостановке эксплуатации пяти военных самолетов.

До этого Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего генерального директора ЗАО «Безопасность и связь» Ирину Вишнякову к пяти годам лишения свободы по делу о хищении средств Минобороны. По данным следствия, экс-глава предприятия присваивала средства, выделенные на эксплуатацию и содержание различных объектов Минобороны РФ, в период с 2007 по 2012 год.

Ранее сообщалось, что в деле экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова могут появиться новые обвиняемые.

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