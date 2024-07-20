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Энергоблок АЭС в Румынии автоматически отключился

Энергоблок АЭС Чернаводэ в Румынии отключился из-за неисправности

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Телеграм-канал «Курская АЭС»

Первый энергоблок АЭС Чернаводэ в Румынии автоматически отключился из-за неисправности. Об этом сообщила пресс-служба компании Nuclearelectrica.

«Первый энергоблок АЭС Чернаводэ был автоматически отключен от Национальной энергетической системы в пятницу вечером из-за неисправности, что не повлияло на ядерную безопасность», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что автоматическое отключение энергоблока и ремонтные работы не несут никакой опасности для сотрудников атомной электростанции.

До этого появилась информация об аварии на Ростовской АЭС. Однако в «Росэнергоатоме» позже уточнили, что станция работает в штатном режиме, все сообщения об аварии на ней являются ложными.

16 июля на юге России из-за аномально сильной жары произошли перебои с электричеством. В полдень отключили первый энергоблок Ростовской АЭС, который снабжает электричеством 19 регионов, включая Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также Севастополь.

Ранее в Белоруссии заявили о необходимости второй АЭС в стране.

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