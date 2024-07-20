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ВСУ более 60 раз за сутки обстреляли российский регион

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область более 60 раз за сутки

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Depositphotos

Украинские войска свыше 60 раз за минувшие сутки обстреляли Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По его информации, 19 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 62 снаряда и 24 беспилотника по восьми районам и городским округам. ВСУ ударили по Белгородскому, Борисовскому, Волоконовскому, Краснояружскому и Ровеньскому районам, а также по городским округам Валуйский, Грайворонский и Шебекинский.

«Повреждены 27 частных домовладений, 25 квартир в 6 МКД, 13 автомобилей, два коммерческих объекта и линии электропередачи», — отметил глава региона.

Утром Вячеслав Гладков сообщил, что шесть человек пострадали в результате атак со стороны ВСУ по Белгородской области за сутки.

Несколько дней назад ВСУ обстреляли село Воронок Стародубского муниципального округа в Брянской области. В результате атаки нарушено энергоснабжение нескольких населенных пунктов. Местные жители не пострадали.

Ранее сообщалось, что украинский дрон сбросил бомбу на машину жителя Курской области.

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