В Белгородской области сбили несколько беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата в Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«20 июля с 09:30 до 10:15 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Утром 20 июля министерство обороны России сообщило, что средства ПВО за ночь уничтожили 26 украинских беспилотников над территорией Ростовской области и один над Смоленской.

Накануне четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины. В их числе село Терезовка Шебекинского городского округа, село Козинка Грайворонского округа, хутор Климовое в Борисовском районе и село Демидовка Краснояружского района. В результате атак ранен один человек.

16 июля украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на один из домов в поселке Теткино Глушковского района Курской области, ранен местный житель.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.