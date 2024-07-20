Женщина организовала свадьбу для самой себя и своего воображаемого жениха

В Италии невеста организовала свадьбу без жениха и осталась одна у алтаря, сообщает Il Messaggero.

Необычное торжество состоялось в небольшой деревне в живописной области Апулия на юго-востоке страны. Женщина обратилась в местную церковь, чтобы провести там свою свадьбу, однако с самого начала давала очень расплывчатую информацию о своем женихе и не предоставила никаких документов, ограничившись лишь номером телефона. При этом священник с самого начала подозревал, что что-то не так.

«Все было готово: цветы, музыка, прием. Мы не могли поверить своим глазам, когда увидели, что она приехала одна, это было душераздирающе», — рассказал свидетель.

В итоге женщина оказалась перед алтарем в полном одиночестве. Рядом с ней не было ни родных, ни друзей. По словам священника, проводившего церемонию, невеста не могла говорить и только плакала, а также была удивлена, узнав, что жених не появился на свадьбе.

Ранее беременная невеста сделала аборт, потому что жених отказался платить за нее выкуп.