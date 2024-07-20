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Москвичам объявили о начале бархатного сезона

Вильфанд: в Москве в выходные начался бархатный сезон

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве в выходные начался бархатный сезон. Его слова приводит ТАСС.

«В чем суть бархатного сезона? В том, что температуры воды и воздуха не очень отличаются друг от друга и составляют 23-26 градусов», — пояснил метеоролог.

По его словам, в выходные будет примерно такой бархатный сезон в столице.

Он отметил, что температура в реках и водоемах около 23-24 градусов. Температура воздуха будет похожа на эти значения. Вильфанд добавил, что возможны осадки, но они будут кратковременными.

Ранее синоптик заявил, что классическая июльская погода без аномальной жары продлится в Москве до конца следующей недели. По его словам, эта «передышка от аномальной жары» будет достаточно длительной. Температура, близкая к норме, будет точно до конца рабочих дней следующей недели и с большой степенью вероятности в выходные тоже. Вильфанд подчеркнул, что такая погода является «классической» для третьей декады июля в Москве.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что к 21 июля в Москве выпадет более 50% месячной нормы осадков.

Ранее Вильфанд сравнил температуру воды в Черном море с «парным молоком».

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