В Рособрнадзоре объяснили нецелесообразность пересдачи более одного предмета ЕГЭ

Разрешить пересдавать более одного предмета ЕГЭ нецелесообразно, это потребует сдвига сроков приемной кампании и начала учебного года в вузах. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Пересдавать более одного предмета на сегодняшний день полагаем нецелесообразным. Мы просто не уложимся в расписание, это может потребовать сдвиг сроков приемной кампании и, возможно, начала учебного года в вузах», — сказали в пресс-службе ведомства.

В июле глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 2025 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет по старым правилам, вне зависимости от того, будет ли предложена альтернатива.

До этого исследование образовательной онлайн-платформы Умскул, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что большинство (60%) опрошенных школьников проголосовали против идеи отмены ЕГЭ. В опросе приняли участие 5,3 тыс. респондентов — ученики 9-11 классов — из разных городов и регионов России.

Ранее россиянам напомнили про новый порядок поступления на целевое обучение.