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Гражданин Германии приговорен к смертной казни в Белоруссии

Guardian: гражданин Германии Кригер приговорен к смертной казни в Белоруссии

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Виктор Толочко

Гражданин Германии, 30-летний Рико Кригер, приговорен к смертной казни в Белоруссии. Об этом сообщило министерство иностранных дел ФРГ, передает The Guardian.

По данным правозащитного центра «Весна», на который ссылается газета, Кригер был осужден по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии на судебном процессе, состоявшемся в конце июня. При этом мужчина находится под стражей с ноября 2023 года.

Пока точно неизвестно, какие обвинения выдвинуты против Кригера. Белорусские власти ничего не говорили на этот счет.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В МВД ФРГ сообщили, что ведомство и немецкое посольство в Минске оказывают Кригеру консульскую поддержку и ведут интенсивную работу с белорусскими властями в его интересах.

В министерстве юстиции Белоруссии отказались комментировать журналистам ситуацию, пишет The Guardian.

По данным «Весны», дело может быть связано с полком имени Кастуси Калиновского — группой белорусских наемников, воюющих против России на Украине. По данным правозащитной организации, это первый случай осуждения человека за наемническую деятельность в Белоруссии.

Также известно, что Кригер работал медицинским работником в Немецком Красном Кресте и сотрудником вооруженной охраны в посольстве США в Берлине.

Ранее в Белоруссии заявили о готовности делиться опытом борьбы с идеологической войной.

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