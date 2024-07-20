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В правительстве обсуждают семейную ипотеку на рынке вторичного жилья

ТАСС: в правительстве готовят предложения по ипотеке на вторичном рынке

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Правительство России готовит предложения о предоставлении льготной семейной ипотеки на вторичном рынке в регионах, где строится мало нового жилья. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что кабинет министров готовит доклад на эту тему президенту России Владимиру Путину. В настоящее время документ находится в стадии экспертной проработки. Предполагается, что работа над ним будет завершена к концу июля.

Помимо этого, готовятся предложения по предоставлению жилья молодым и многодетным семьям, члены которых работают на территориях опережающего развития.

20 июля сообщалось, что в правительстве не исключили пересмотра условий программы «Семейная ипотека». Зампред кабинета министров Марат Хуснуллин отметил, что власти внимательно наблюдают за динамикой развития программы, которой на сегодняшний день воспользовались более 1,1 млн семей.

Ранее россиянам рассказали, можно ли взять ипотеку без первого взноса.

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