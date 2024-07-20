В Петербурге пенсионер поджег военкомат

В Санкт-Петербурге на проспекте Сизова пенсионер поджег военный комиссариат. Об этом сообщает местный Telegram-канал «78».

Отмечается, что мужчина проник в здание военкомата, поднялся на второй этаж и из окна сбросил коктейль Молотова. После этого 76-летний поджигатель попытался сбежать. Однако его быстро поймали правоохранители.

По данным канала, незадолго до инцидента пенсионер общался с кураторами. Сейчас он задержан и доставлен в отделение полиции Приморского района.

На опубликованном видео видно, как мужчина кидает коктейль Молотова в дверь комиссариата. Бутылка не долетела до цели и упала на лестнице.

12 июля сообщалось, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил разбившего окна военкомата аспиранта к четырем годам колонии общего режима.

В конце июня в Санкт-Петербурге Первый Западный окружной военный суд огласил приговор Александру Новогренко, который поджег военкомат и пытался сбыть наркотики.

Ранее петербурженка подожгла военкомат и отправилась в колонию на 10 лет.