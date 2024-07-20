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На Украине сообщили о повреждении железной дороги в Харьковской области

«Укржелдорог»: в Харьковской области повреждена железнодорожная инфраструктура

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Shutterstock

В Харьковской области железнодорожная инфраструктура получила повреждения, в том числе здания, подвижной состав и линии передачи. Об этом сообщается в Telegram-канале компании-оператора железных дорог «Украинские железные дороги».

«Повреждены здания и подвижной состав», — говорится в публикации.

Кроме того, утверждается о повреждении контактной сети на выезде из Харькова.

Утром 20 июля украинское издание «Общественное» сообщило, что в Сумской области на севере Украины объект энергетической инфраструктуры получил повреждение.

Накануне взрывы произошли в Харькове на востоке Украины. До этого сообщалось о взрывах в пригороде Днепра. В городе работали средства противовоздушной обороны (ПВО).

До этого немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что тактика ВС РФ по поражению объектов энергетической инфраструктуры Украины дает свои плоды.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что «Укрэнерго» продолжит поставлять электричество в прифронтовые районы.

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