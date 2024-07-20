Власти Шри-Ланки готовы принять бизнесменов из России

Власти Шри-Ланки не против, чтобы граждане России приезжали на остров заниматься бизнесом, но они должны соблюдать местные законы. Подробности привел временный поверенный Шри-Ланки в РФ Пакир Амза, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что прибывшие в страну для туризма россияне не могут заниматься бизнесом, поскольку цель въезда должна соответствовать заявленной.

«Еще раз подчеркну, что мы не против, чтобы иностранцы вели бизнес на Шри-Ланке. Просто они должны соблюдать законы, вот и все», — заявил он.

20 июля сообщалось, что Шри-Ланка готовится к созданию виз для «цифровых кочевников» и планирует привлекать таких людей.

Пакир Амза заявил, что в нынешних условиях цифровая экономика — один из приоритетов развития страны.

До этого сообщалось, что министерство иностранных дел России внесет предложения по расширению списка стран, граждане которых получат возможность оформить российские электронные визы.

Ранее в Минэкономразвития рассказали о планах на отмену виз с шестью странами.