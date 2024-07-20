Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Шри-Ланки готовы принять бизнесменов из России

Поверенный Амза: власти Шри-Ланки не против, чтобы россияне занимались бизнесом

close
100%
Angelo Cordeschi/Shutterstock

Власти Шри-Ланки не против, чтобы граждане России приезжали на остров заниматься бизнесом, но они должны соблюдать местные законы. Подробности привел временный поверенный Шри-Ланки в РФ Пакир Амза, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что прибывшие в страну для туризма россияне не могут заниматься бизнесом, поскольку цель въезда должна соответствовать заявленной.

«Еще раз подчеркну, что мы не против, чтобы иностранцы вели бизнес на Шри-Ланке. Просто они должны соблюдать законы, вот и все», — заявил он.

20 июля сообщалось, что Шри-Ланка готовится к созданию виз для «цифровых кочевников» и планирует привлекать таких людей.

Пакир Амза заявил, что в нынешних условиях цифровая экономика — один из приоритетов развития страны.

До этого сообщалось, что министерство иностранных дел России внесет предложения по расширению списка стран, граждане которых получат возможность оформить российские электронные визы.

Ранее в Минэкономразвития рассказали о планах на отмену виз с шестью странами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами