В украинском городе неизвестный открыл огонь по прохожим

В украинском Харькове неизвестный открыл огонь по прохожим. Об этом сообщают украинские СМИ.

По данным издания «Страна.ua», ЧП произошло на проспекте Ландау. Мужчина произвел несколько выстрелов из автоматического оружия.

Подробности не приводятся. Официальные власти пока не комментировали ситуацию.

19 июля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что расчет беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины подорвался на собственном боеприпасе в районе села Глубокое Харьковской области. По его словам, при попытке взлета обычного квадрокоптера, переделанного под военные нужды, произошел нештатный сход боеприпаса.

Утром того же дня в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги произошли взрывы.

18 июля замруководителя пророссийской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил РИА Новости, что рост числа наемников в составе ВСУ зафиксирован в северной части Харьковской области, в основном они прибывают из Франции, известно о более 30 ликвидированных наемниках-французах.

Ранее стало известно о прибытии колонны военной техники НАТО для ВСУ в Харькове.