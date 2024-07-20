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Фигурант дела генерала Попова задолжал по кредитам почти 900 тысяч рублей

Фигурант дела генерала Попова Моисеев должен по кредитам более 850 тысяч рублей

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Фигурант дела бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, бизнесмен Сергей Моисеев задолжал по кредитам более 850 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

По данным агентства, задолженность Моисеева по кредитным платежам составляет почти 780 тысяч рублей, помимо этого у предпринимателя накоплен долг в размере более 70 тысяч рублей за исполнительский сбор. Постановление о взыскании с него задолженности было вынесено еще в 2016 году.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций, закупленных для оборудования оборонительных сооружений в Запорожской области. С середины мая военный арестован и содержится в СИЗО.

По данным следствия, Попов действовал в составе организованной группы вместе с Моисеевым и еще одним подельником, участником СВО. Моисеев признал вину и частично погасил ущерб. Попов вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генерал Попов попросил возбудить дело против адвоката, высказавшегося о смягчении его наказания.

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