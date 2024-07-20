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Шри-Ланка планирует создать визу для «цифровых кочевников»

РИА: Шри-Ланка готовится к созданию виз для «цифровых кочевников»

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Shutterstock/Vytautas Kielaitis

Шри-Ланка готовится к созданию виз для «цифровых кочевников» и планирует привлекать таких людей. Об этом сообщил временный поверенный в РФ Пакир Амза, пишет РИА Новости.

«Это уже делается. В нынешних условиях цифровая экономика — один из приоритетов развития нашей страны. Что касается специальных виз, то, я думаю, они могут быть введены уже скоро», — сказал Амза.

По его словам, Шри-Ланка заинтересована в привлечении в страну подобных специалистов. Речь идет о программистах, дизайнерах, онлайн-предпринимателях, способных работать на удаленке.

До этого сообщалось, что белорусские власти приняли решение ввести безвизовый режим для граждан более чем 30 европейских стран. Новые правила вступили в силу с 19 июля.

Отмечается, что иностранцы смогут находиться в Белоруссии не более 30 суток с момента въезда, а также выехать с территории республики в любую третью страну за исключением России.

Ранее в МИД назвали количество стран, граждане которых могут въезжать в РФ без виз.

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