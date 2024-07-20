Шесть человек пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области за сутки

Шесть человек пострадали в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области за сутки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Два человека находятся сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, но <...> их жизни ничего не угрожает», — сказал Гладков.

Он уточнил, что состояние пострадавших стабильное. Губернатор добавил, что собирается приехать к ним в больницу в субботу.

Накануне шесть человек получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины по центру Кременной в Луганской народной республике.

Несколько дней назад Вооруженные силы Украины обстреляли село Воронок Стародубского муниципального округа в Брянской области. В результате атаки нарушено энергоснабжение нескольких населенных пунктов. Местные жители не пострадали.

Ранее сообщалось, что украинский дрон сбросил бомбу на машину жителя Курской области.