Шесть человек пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области за сутки

Шесть человек пострадали в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области за сутки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Два человека находятся сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, но <...> их жизни ничего не угрожает», — сказал Гладков.
Он уточнил, что состояние пострадавших стабильное. Губернатор добавил, что собирается приехать к ним в больницу в субботу.
Накануне шесть человек получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины по центру Кременной в Луганской народной республике.
Несколько дней назад Вооруженные силы Украины обстреляли село Воронок Стародубского муниципального округа в Брянской области. В результате атаки нарушено энергоснабжение нескольких населенных пунктов. Местные жители не пострадали.
Ранее сообщалось, что украинский дрон сбросил бомбу на машину жителя Курской области.