Борт Air India с пассажирами из Красноярска прибыл в Сан-Франциско

Резервный борт авиакомпании Air India, который ранее забрал пассажиров экстренно севшего в Красноярске рейса Дели — Сан-Франциско, приземлился в американском городе. Об этом сообщает РИА Новости.

Поздно вечером 19 июля представитель международного аэропорта Красноярск сообщалось, что резервный борт Air India вылетел из административного центра края.

По информации Росавиации, самолет совершил посадку в аэропорту Красноярска в 23:52 (19:52 мск) 18 июля. Отмечается, что экстренная посадка произошла из-за срабатывания датчиков задымления. В ведомстве подчеркнули, что пожара или задымления в самолете не обнаружено. На борту Boeing 777 находилось 243 пассажира. Никому из них не потребовалась медицинская помощь при посадке.

Похожий случай с самолетом Air India произошел летом 2023 года. Тогда воздушному судну пришлось экстренно сесть в Магадане.

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