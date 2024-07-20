В Великобритании задержали пять человек из-за беспорядков в Лидсе

Пять человек были задержаны из-за массовых беспорядков в английском городе Лидс. Об этом говорится в заявлении полиции графства Уэст-Йоркшир, передает РИА Новости.

«Мы произвели ряд задержаний в связи с беспорядками в Хэрхиллсе прошлой ночью, пять человек взяты под стражу», — говорится в заявлении помощника начальника полиции Пэта Твиггса.

Твиггс добавил, что полицейские продолжают расследовать обстоятельства беспорядков. В настоящее время правоохранители ведут установление всех личностей, причастных к беспорядкам, и будут продолжать производить задержания в течение следующих нескольких дней. В районе в ближайшие дни будет усилено присутствие полиции.

Массовые беспорядки, о которых идет речь, начались в английском городе Лидс в пятницу, 19 июля. Сообщалось, что нарушители подожгли двухэтажный автобус, а также перевернули полицейскую машину.

Предполагается, что беспорядки начались после того, как социальные службы королевства забрали четырех детей из семьи, которая проживала в неблагополучном районе Хэрхиллс.

Ранее полиция применила слезоточивый газ на митинге левых в центре столицы Франции.