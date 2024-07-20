Вильфанд сравнил температуру воды в Черном море с «парным молоком»

Вода в Черном море у берегов Сочи, Туапсе и Ейска прогрелась до +28 °С. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Туапсе, Сочи и Ейске температура воды +28 °С. Вот уж парное молоко наступило», — отметил эксперт.

Вильфанд добавил, что в Анапе вода немного прохладнее, зато установлен рекорд жары под +40 °С. В свою очередь в Геленджике вода прогрелась до +27 °С.

Научрук Гидрометцентра назвал повышение температуры воды Черного моря у берегов Краснодарского края до +28 °С «редчайшим событием».

В свою очередь глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что в ближайшее время на черноморских курортах жара будет становиться все сильнее, температура воздуха поднимется до +42 °С.

На фоне такой погоды синоптик призвал отдыхающих россиян загорать на солнце только до полудня, чтобы «не сгореть», принимая солнечные ванны.

Ранее сообщалось, что на побережье Черного моря существует возможность образования торнадо.