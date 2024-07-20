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Министра внутренней безопасности США вызвали по делу о покушении на Трампа

Майоркаса вызвали в конгресс для дачи показаний по делу о покушении на Трампа

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Depositphotos

Министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса вызвали в конгресс для дачи показаний для расследования о покушении на бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

»«Недостаточная кооперация недопустима и должна прекратиться», — заявил председатель комитета палаты представителей по внутренней безопасности Марк Грин.

Он указал, что Майоркаса вызвали с целью получения документов и информации о провальных усилиях по обеспечению безопасности в связи с покушением на Трампа.

Как указано в письме за подписью Грина, комитет еще 14 июля запросил у министерства информацию по обстоятельствам случившегося. Чиновник подчеркнул, что в ответ был получен только «расплывчатый ответ» о невозможности передачи запрошенных сведений. Грин отметил, что запросы в министерство и вовсе остались без ответа.

Покушение на Дональда Трампа произошло во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Экс-глава Белого дома выжил, но был ранен в ухо. Нападение вызвало волну осуждения как со стороны различных мировых лидеров, так и внутри США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, куда повернул голову в момент выстрела.

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