В Киеве произошли взрывы

Взрывы произошли в столице Украины Киеве. Об этом сообщает украинский телеканал «Суспильне ТВ» («Общественное телевидение»).

Мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о работе системы противовоздушной обороны (ПВО).

При этом в Киевской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.

Накануне взрывы произошли в Харькове на востоке Украины. До этого сообщалось о взрывах в пригороде Днепра. В городе работали средства ПВО.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские военные ударили по военному аэродрому в Полтавской области.