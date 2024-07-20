Содержание выдворяемых иностранцев из РФ ограничили двумя сутками

Выдворяемых из России иностранцев будут помещать в специальные учреждения на срок до 48 часов. Такая информация следует из поправки ко второму чтению законопроекта о введении нового миграционного режима высылки.

Основанием для таких мер может стать решение руководителя, к примеру, федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя. Кроме того, к новым мерам может привести решение территориального органа федоргана исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя.

Из документа также следует, что иностранцам разрешат пересекать российскую границу для возвращения в страну гражданства по документу с истекшим сроком действия или какими-либо техническими неисправностями. Документ при этом должен идентифицировать личность.

8 июля МВД России подготовило законопроект. Документом предполагается расширение перечня статей, предполагающих выдворение в отношении мигрантов-нарушителей. В органе также отметили, что существующие механизмы позволяют депортировать из России иностранцев, виновных в совершении различных деяний.

Ранее в МВД РФ рассказали, как проводят проверки мигрантов.