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В Госдуме обсуждают новые меры против нелегальной миграции

Госдуме предлагают разрешить высылать мигрантов с просроченными документами

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Государственной думе предлагают разрешить высылать мигрантов домой с просроченными документами. О новой поправке, представленной в российском парламенте, сообщает ТАСС.

Поправку в закон «О государственной границе Российской Федерации» поддержали в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

«Пропуск через государственную границу иностранного гражданина в страну его гражданства может быть разрешен по документу <...> с истекшим сроком действия либо по документу, имеющему технические неисправности, принадлежащему иностранному гражданину и позволяющему идентифицировать личность иностранного гражданина», — указано в тексте документа.

Также поправка должна закрепить в законе случаи, при которых иностранный гражданин или лицо без гражданства не подлежит пропуску через госграницу. Речь идет о непредоставлении необходимых биометрических данных или о тех случаях, когда в отношении таких граждан вынесено решение о неразрешении въезда в РФ.

До этого Госдума рекомендовала принять законопроект о миграционном режиме высылки.

Ранее появилось видео, как мигранты ударили депутата Госдумы в голову.

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