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Режим ЧС ввели в хабаровском Бикине после сильного ливня

Демидов: в хабаровском Бикине введен режим ЧС после сильного дождя

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Depositphotos

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Бикине Хабаровского края, где прошел мощный ливень и затопил соцобъекты, а также 15 придомовых участков. Об этом сообщил глава Бикинского района Александр Демидов в своем Telegram-канале.

По словам главы района, за минувшую ночь сильный дождь принес почти 144 миллиметра осадков при месячной норме 120 миллиметров.

«В результате этого резко поднялся уровень воды в ручье Быстрый. Подтопленными оказались социальные объекты, а также 15 придомовых участков. Администрация города (Бикина. — «Газета.Ru») ввела режим ЧС», — сообщил Демидов.

Глава района добавил, что в настоящее время специалисты пожарной части помогают откачивать воду из затопленных объектов. Кроме того, работает комиссия по оценке ущерба, нанесенного непогодой.

До этого в Вяземском районе Хабаровского края ввели режим ЧС из-за поднятия уровня реки Уссури до почти опасных явлений. Кроме того, произошло затопление приусадебных участков и участков дорог в нескольких селах.

Недавно в столице после ливня частично затопило Московскую кольцевую автомобильную дорогу. Сообщалось, что автомобили передвигались по дороге медленно, стараясь не поднимать волну.

Ранее климатолог назвал общую причину потопа в Дубае и наводнения в Оренбуржье.

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