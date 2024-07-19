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В Новосибирске девушка выжила после падения из окна на 13-м этаже

Mash: в Новосибирске 22-летняя девушка выжила после падения с 13-го этажа

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Девушка выпала из окна на 13-м этаже в Новосибирске. Видео инцидента доступно в Telegram-канале Mash.

Отмечается, что 22-летняя девушка упала на газон. В результате падения она отбила легкие, но смогла самостоятельно присесть и уехать на скорой в больницу.

В апреле москвичка пострадала после падения с десятого этажа. Инцидент произошел на улице Рогожский вал. Отмечалось, что 17-летняя девушка выпала из окна многоэтажки и выжила. Приехавшие на место медики направили подростка в больницу.

До этого в Санкт-Петербурге двухлетний мальчик выпал из открытого окна на втором этаже. Несмотря на то, что высота была незначительной, ребенок получил травмы головы. Пострадавшего направили в больницу.

В феврале в Подмосковье третьеклассница выпала из окна четвертого этажа и сломала позвоночник. Сообщалось, что инцидент произошел в городе Щелково. Девочка стояла на подоконнике у края балкона, высунувшись на улицу. Она поскользнулась и упала при попытке забраться обратно в квартиру.

Ранее в Москве трехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки.

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