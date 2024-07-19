Глава Крыма назвал причину обесточивания Алушты

Около 50 тысяч жителей города-курорта Алушты в Крыму остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«В связи с повышенной нагрузкой произошла авария на двух трансформаторных подстанциях в Алуште, без электроэнергии остались около 49 тысяч жителей» , — написал чиновник.

По словам Аксенова, руководство «Крымэнерго» в течение часа официально сообщит о ходе восстановительных работ. Ремонтные бригады сформированы, полностью технически обеспечены, добавил он.

Несколькими часами ранее глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что город оказался полностью обесточенным из-за аварии на высоковольтных линиях.

16 июля советник главы региона по информационной политике Олег Крючков сообщал, что в Крыму из-за жаркой погоды вводятся веерные отключения электроэнергии. Незадолго до этого сообщалось, что временные отключения электроэнергии будут введены в Ялте, Феодосии и Керчи, а также в нескольких других населенных пунктах в Крыму.

Ранее в Краснодаре сто улиц остались без света.