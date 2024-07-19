Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП в Саратове

Уголовное дело возбуждено в Саратове после ДТП, в котором пострадали 11 человек. Об этом сообщает Telegram-канал регионального управления Следственного комитета.

В публикации указано, что авария произошла 19 июля на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Технической, где столкнулись городской троллейбус, грузовой и легковой автомобили.

«В результате ДТП пострадали пассажиры троллейбуса, водитель и пассажир из грузового автомобиля», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Проводятся следственные действия, собирается доказательная база.

До того в региональном минздраве рассказали, что число пострадавших в ДТП выросло до 11 человек, всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, была названа марка участвовавшего в аварии легкового автомобиля — Lada Granta. В ней, как следует из позднейшего сообщения СК, никто не пострадал.

Ранее в тот же день сообщалось, что проезд по МКАД частично перекрыли из-за серьезного ДТП.