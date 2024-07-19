Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алушта полностью обесточена из-за аварии на ЛЭП

Алушта полностью обесточена из-за аварии на высоковольтных линиях

close
100%
Подслушано во Владимире/VK

Крымский курортный город Алушта оказался полностью обесточенным из-за аварии на высоковольтных линиях. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева в Telegram-канале.

«За Ялтой произошла авария на высоковольтных линиях. Обесточен весь алуштинский муниципалитет. Ведутся ремонтные работы», — написала Огнева.

До этого сообщалось, что в Алуште 7 июля могут полностью отключить газ из-за аварии на газопроводе. Как пояснила Огнева, возгорание произошло на магистральном газопроводе. По ее словам, пожар не представляет угрозы домам.

Также стало известно, что временные отключения электроэнергии будут введены в Ялте, Феодосии и Керчи, а также в нескольких других населенных пунктах в Крыму.

Ранее в Крыму начались веерные отключения электроэнергии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами