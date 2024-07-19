Алушта полностью обесточена из-за аварии на ЛЭП

Крымский курортный город Алушта оказался полностью обесточенным из-за аварии на высоковольтных линиях. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева в Telegram-канале.

«За Ялтой произошла авария на высоковольтных линиях. Обесточен весь алуштинский муниципалитет. Ведутся ремонтные работы», — написала Огнева.

До этого сообщалось, что в Алуште 7 июля могут полностью отключить газ из-за аварии на газопроводе. Как пояснила Огнева, возгорание произошло на магистральном газопроводе. По ее словам, пожар не представляет угрозы домам.

Также стало известно, что временные отключения электроэнергии будут введены в Ялте, Феодосии и Керчи, а также в нескольких других населенных пунктах в Крыму.

Ранее в Крыму начались веерные отключения электроэнергии.