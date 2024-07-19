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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с троллейбусом в Саратове

Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Саратове выросло до 11 человек

Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Саратове выросло до 11 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Саратовской области.

Отмечается, что вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Авария произошла в 16:48 мск напротив дома 19Г по улице 50 лет Октября. Участниками ДТП стали Lada Granta, троллейбус и грузовой автомобиль.

Днем 19 июля на МКАД из-за серьезного ДТП частично перекрыли движение. Дептранс предупреждал, что в районе аварии заняты три полосы из пяти. В ведомстве призвали искать пути объезда.

В этот же день в Ленобласти произошло ДТП с участием большегрузов. Инцидент произошел на 152-м километре дороги «Кола». Бензовоз столкнулся с двумя грузовыми автомобилями. В результате пострадал водитель одного из большегрузов. Его направили в больницу до приезда спасателей. Информация о характере травм отсутствует.

Ранее в Дагестане помощник судьи собрал ОПГ и заработал на автоподставах 35 млн рублей.

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