Борт Air India с пассажирами севшего в Красноярске самолета вылетел в США

Резервный борт Air India с пассажирами рейса Дели — Сан-Франциско, совершивший экстренную посадку в Красноярске, вылетел в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

До этого сообщалось. что борт авиакомпании Air India, совершивший экстренную посадку в Красноярске, планирует вылететь в Сан-Франциско в 18:15 местного времени (14:15 по московскому времени). При этом окончание резервного самолета в Красноярск ожидалось в 16:15 по местному времени (12:15 по московскому времени).

По информации Росавиации, самолет совершил посадку в аэропорту Красноярска в 23:52 (19:52 мск) 18 июля. Отмечается, что экстренная посадка произошла из-за срабатывания датчиков задымления. В ведомстве подчеркнули, что пожара или задымления в самолете не обнаружено. На борту Boeing 777 находилось 243 пассажира. Никому из них не потребовалась медицинская помощь при посадке.

Ранее в Забайкальском крае при аварийной посадке самолета Ан-2 пострадали шесть человек.