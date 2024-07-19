На Украине совершено покушение на националистку Ирину Фарион

На Украине совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион, известную своими одиозными высказываниями о русском языке и его носителях. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По информации издания, покушение произошло во Львове. Фарион с огнестрельными ранениями находится в больнице на улице Топольная. Ее состояние оценивается врачами как критическое.

«На момент поступления ее состояние было крайне тяжелым. Пациентке оказывается неотложная помощь», — говорится в публикации.

Ирина Фарион известна своими жесткими высказываниями о русском языке на Украине и в целом о тех, кто говорит на русском. Так, в октябре прошлого года она заявила, что русскоязычные жители страны «заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации».

Месяцем позже она заявила, что всех использующих русский язык военнослужащих Вооруженных сил Украины следует считать врагами.

Ранее экс-депутат Рады Фарион назвала Львов «городом диверсантов» из-за русской речи.