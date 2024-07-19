В РФ предложили расширить перечень профессий для альтернативной службы

Минтруд РФ предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы до 237 специальностей и 1 442 предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

«Минтруд представил на общественное обсуждение проект приказа, который расширяет перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2024 года. Список составлен на основании предложений федеральных органов исполнительной власти и органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что соответствующий документ включает перечень из 224 профессий и 1 305 предприятий, где работают альтернативнослужащие. Его предлагают расширить до 237 специальностей и 1 442 организаций.

До этого Министерство труда России утвердило перечень профессий для альтернативной службы и организаций, где предусмотрено ее прохождение.

Ранее Зеленского попросили разрешить альтернативную службу на Украине.