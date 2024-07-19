Блинкен назвал причину глобального компьютерного сбоя

Нынешний глобальный сбой в сфере информационных технологий является итогом обновления программного обеспечения. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, чьи слова приводит ТАСС.

Дипломат опроверг появившуюся ранее информацию о том, что причиной сбоя стала хакерская атака.

«Мое наилучшее понимание именно таково. Что это был какого-то рода сбой в обновлении программного обеспечения. Это не была, насколько мне сейчас известно, злонамеренная атака какого бы то ни было рода», – сказал Блинкен.

19 июля произошел глобальный сбой компьютерной техники, работающей на базе операционной системы Windows от компании Microsoft, из-за обновления стороннего ПО CrowdStrike. Более двух тысяч авиарейсов в мире отменены из-за глобального сбоя. Почти 24 тысячи рейсов задержаны.

Массовый технический сбой испытывали во многих странах мира, однако Россию он обошел стороной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Швеции шахтеров эвакуировали из-за глобального IT-сбоя.