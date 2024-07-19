СК возбудил уголовное дело из-за контрафактных подшипников для военных самолетов

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за махинаций с деталями, поставляемыми для военных самолетов Ил-76. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уголовное дело возбуждено по статье 201.1 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») в отношении неустановленных должностных лиц «Балашихинского литейно-механического завода» (БЛМЗ). Основанием для возбуждения дела стали данные, полученные СК из прокуратуры, надзирающей за режимными объектами.

По версии Следственного комитета, сотрудники предприятия в период с 2017 по 2022 год закупили некачественные подшипники, которые не соответствовали требованиям конструкторской документации.

Отмечается, что из-за использования фальшивых деталей сломались пять самолетов Ил-76МД-90А, а министерству обороны был причинен значительный ущерб.

До этого Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего генерального директора ЗАО «Безопасность и связь» Ирину Вишнякову к пяти годам лишения свободы по делу о хищении средств Минобороны. По данным следствия, экс-глава предприятия присваивала средства, выделенные на эксплуатацию и содержание различных объектов Минобороны РФ, в период с 2007 по 2012 год.

Ранее сообщалось, что в деле экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова могут появиться новые обвиняемые.