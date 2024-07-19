Начальник отдела полиции ранен при ударе ВСУ по ЛНР

Начальник Кременского отдела полиции получил ранения при повторном обстреле во время работы на месте обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Кременной в Луганской народной республике. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Кременной Вячеслав Третьяков.

«В результате обстрела, произошедшего в нашем городе, был ранен начальник Кременского отдела полиции, который выехал для осмотра места происшествия», — написал он.

По словам главы города, полицейский в ходе осмотра места удара попал под обстрел кассетным боеприпасом. Отмечается, что врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь, в настоящее время его состояние стабильное.

Накануне Третьяков заявил, что в настоящее время в Кременной не проходит эвакуация медиков и чиновников, это фейк, распространяемый украинской стороной. По словам мэра, все госучреждения в городе продолжают работу.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило группу солдат на Сватовско-Кременское направление.