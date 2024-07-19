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Начальник отдела полиции ранен при ударе ВСУ по ЛНР

Начальник отдела полиции ранен в результате удара ВСУ по Кременной в ЛНР

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Shutterstock

Начальник Кременского отдела полиции получил ранения при повторном обстреле во время работы на месте обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Кременной в Луганской народной республике. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Кременной Вячеслав Третьяков.

«В результате обстрела, произошедшего в нашем городе, был ранен начальник Кременского отдела полиции, который выехал для осмотра места происшествия», — написал он.

По словам главы города, полицейский в ходе осмотра места удара попал под обстрел кассетным боеприпасом. Отмечается, что врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь, в настоящее время его состояние стабильное.

Накануне Третьяков заявил, что в настоящее время в Кременной не проходит эвакуация медиков и чиновников, это фейк, распространяемый украинской стороной. По словам мэра, все госучреждения в городе продолжают работу.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило группу солдат на Сватовско-Кременское направление.

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