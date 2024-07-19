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В Бангладеш протестующие выпустили заключенных тюрем

AFP: в Бангладеш протестующие штурмом взяли тюрьму и выпустили заключенных

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Участники акции против системы квот на госдолжности в Бангладеш ворвались в тюрьму и освободили заключенных. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на полицию страны.

По данным агентства, молодежь, протестовавшая в округе Нарсингди в 40 км от Дакки, взяла тюрьму штурмом и освободили сотни преступников.

«Задержанные сбежали из тюрьмы, а демонстранты подожгли здание», — приводит агентство слова полицейского. «Я не знаю числа задержанных, но их будут сотни», — пояснил источник из правоохранительных органов.

Студенты в Бангладеш месяц назад начали организацию протестов против квот на трудоустройство для родственников участников войны за независимость 1971 года.

Полиция страны применяет для разгона протестующих резиновые пули и водометы. Участники протеста выходят на улицы с палками, арматурой и камнями. Многие из участников акций одеты в мотоциклетные шлемы.
Над столицей страны — Даккой — летают военные вертолеты. На улицы выведена бронетехника. Телевизионные новостные каналы прекратили выход в эфир, не работают сайты крупнейших СМИ.

До этого пятерых участников акции Just Stop Oil приговорили к рекордным срокам в 4-5 лет лишения свободы за планы перекрыть кольцевую трассу M25 в Лондоне.

Ранее правительство Кении было отправлено в отставку после протестов.

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