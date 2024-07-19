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Названа идеальная посуда для разогревания пищи в микроволновке

Химик Васильев: для микроволновки лучше всего подходит керамическая посуда

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Jan Haas/Global Look Press

Для разогревания еды в микроволновке лучше всего подходит керамическая посуда. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев. Кроме того, по его словам, допустимо использовать емкости и контейнеры с надписью Microwave.

«Если приглянулась другая пластиковая посуда, возможно использовать для разогрева в микроволновке изделия из полиэтилена высокой плотности (маркировка 2 в треугольнике) или полипропилена РР (маркировка 5 в треугольнике)», — продолжил эксперт.

Другую пластиковую посуду он советует не использовать, поскольку в пищу могут попасть токсичные вещества.

Диетолог Полина Журавлева до этого говорила, что приготовленная или разогретая в микроволновой печи пища становится вредной и даже опасной для здоровья человека. Быстрое повышение температуры, по ее словам, меняет структуру продукта, к примеру, в мясе активно начинают выделяться канцерогены.

Вред от микроволновок подтверждается тем, что во многих странах от них начинают отказываться, убирать из ресторанов и гостиниц, отметила специалист.

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