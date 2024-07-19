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Суд ООН заявил о нарушении Израилем международного права

Суд ООН: поселенческая политика Израиля нарушает международное право

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Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международный суд ООН пришел к выводу, что политика Израиля, направленная на создание поселений на территории Палестины, нарушает международное право. Об этом заявил председатель суда Наваф Салам, чьи слова передает РИА Новости.

«Поселенческая политика Израиля не соответствует его обязательствам по международному праву», — заявил Салам на заседании суда.

По словам Салама, поселенческая политика Израиля и добыча природных ресурсов вступают «в противоречие с международным правом».

До этого представители ООН заявили, что государства и компании, поставляющие оружие израильской армии, могут оказаться соучастниками геноцида, поэтому должны прекратить продавать оружие Тель-Авиву. При этом прокурор Международного уголовного суда в Гааге запросил ордера на арест некоторых руководителей Израиля по подозрению в военных преступлениях.

Ранее в ливанской «Хезболле» рассказали, каких действий ожидают от Израиля.

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