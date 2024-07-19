Глава Коми предложил запретить детям в России доступ к интернету

Глава республики Коми Владимир Уйба заявил, что обратился к высшему руководству России с предложением ввести запрет на использование интернета детьми. Об этом сообщает агентство БНК.

Со своим заявлением глава Коми выступил на заседании Семейного совета. По словам Уйбы, сетевое пространство становится угрозой для несовершеннолетних, поскольку там дети приобретают игровую зависимость, посещают сайты с опасным контентом и заводят рискованные знакомства.

Губернатор считает, что для пользования детей достаточно тех ресурсов, которые есть в школе, в тематических кружках и секциях, а также в IT-клубах, где могут заниматься все заинтересованные в информатике и развитии своих способностей несовершеннолетние.

«Но нужна политическая воля высшего руководства страны на то, чтобы закрыть интернет-пространство для детей. Закрыть. Просто раз и навсегда. Потому что сегодня это страшная трагедия, мы ее отчасти только на себе испытываем: дети уходят с головой в интернет», — подчеркнул глава Коми.

Он также привел пример Италии, где, по словам Уйбы, интернет-пространство для школьников закрыто на государственном уровне.

До этого председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости запрета криптоигры Hamster Kombat в России. Он выразил обеспокоенность, что кликер может негативно влиять на пользователей и представлять собой форму мошенничества.

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