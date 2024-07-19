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«Бил головой об асфальт»: на Кубани неизвестный напал на женщину

В Краснодаре неизвестный напал на прохожую и жестоко избил ее

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ЧП Краснодар' class="item-image" >
Телеграм-канал ЧП Краснодар

Жительница Краснодара рассказала, что на ее подругу прямо на улице напал прохожий и жестоко избил, приняв ее за закладчицу наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Инцидент произошел поздно вечером 18 июля на пересечении улиц Ставропольская и Припутевая. По словам подруги потерпевшей, девушка стояла на улице и ждала знакомую, чтобы передать ей мясо. Она листала ленту в телефоне, когда неподалеку от нее неизвестный справил нужду, а затем внезапно накинулся на девушку.

«Отбирал телефон, после чего потащил за волосы. Бил головой об асфальт, наносил удары кулаками по лицу, выдрал волосы с луковицами прям кусками. Она звала на помощь, но подошедшие люди не торопились вырвать ее из рук так, как мужчина кричал, что она закладчица», — поделилась краснодарка.

По ее словам, агрессор находился в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина отметила, что полиция, прибывшая на место ЧП, не взяла у потерпевшей заявление. Девушка вызвала скорую, но прождав час, была вынуждена сама обратиться в больницу. Ей диагностировали перелом челюсти, сотрясение мозга, множественные ушибы, гематомы.

Автор поста призывает правоохранителей обратить внимание на случившееся и найти злоумышленника.

До этого российские туристки пожаловались на избиение турецкой полицией.

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