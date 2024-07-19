Москвичам рассказали, когда в город вернется 30-градусная жара

Июльская жара вернется в Москву в конце месяца, рассказала «Москве 24» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом в предстоящие выходные, 20 и 21 июля, температура воздуха в столице составит +23...+25°С, уточнила она. По ее словам, это соответствует климатической норме.

«На неделе с 22 июля преобладающая температура в столичном регионе будет в пределах +25...+28°С. Но отдельные модели показывают, что в последние дни месяца, 30 и 31 июля, она может приблизиться к +30°С. На сколько дней установится такая жаркая погода, пока сказать сложно», — сообщила Позднякова.

Синоптик добавила, что в начале следующей недели в городе могут пройти кратковременные дожди. После этого погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому вторая половина недели будет более сухой, заключила она.

До этого Татьяна Позднякова говорила, что на смену аномальной жаре в столичный регион пришел холодный атмосферный фронт, сопровождаемый дождями и грозами. Однако не стоит раньше времени провожать лето, дождливая погода, по ее словам, является нормой для июля.

Ранее стало известно, когда на юге России закончится экстремальная жара.