Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали, когда в город вернется 30-градусная жара

Синоптик Позднякова: 30-градусная жара вернется в Москву в конце июля

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Июльская жара вернется в Москву в конце месяца, рассказала «Москве 24» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом в предстоящие выходные, 20 и 21 июля, температура воздуха в столице составит +23...+25°С, уточнила она. По ее словам, это соответствует климатической норме.

«На неделе с 22 июля преобладающая температура в столичном регионе будет в пределах +25...+28°С. Но отдельные модели показывают, что в последние дни месяца, 30 и 31 июля, она может приблизиться к +30°С. На сколько дней установится такая жаркая погода, пока сказать сложно», — сообщила Позднякова.

Синоптик добавила, что в начале следующей недели в городе могут пройти кратковременные дожди. После этого погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому вторая половина недели будет более сухой, заключила она.

До этого Татьяна Позднякова говорила, что на смену аномальной жаре в столичный регион пришел холодный атмосферный фронт, сопровождаемый дождями и грозами. Однако не стоит раньше времени провожать лето, дождливая погода, по ее словам, является нормой для июля.

Ранее стало известно, когда на юге России закончится экстремальная жара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами