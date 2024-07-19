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Стало известно, когда на юге России закончится экстремальная жара

Синоптик Шувалов: экстремальная жара на юге России заканчивается

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Depositphotos

Период экстремальной жары, почти 40-градусной, на юге России заканчивается с сегодняшнего дня. Об этом в беседе с RT рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, такая погода наблюдалась в этих регионах из-за теплового купола, который сформировался над Кубанью в начале июля. Синоптик отметил, что в предстоящие выходные, 20 и 21 июля, а также в понедельник температура воздуха на юге страны будет на два-четыре градуса меньше.

«Где-то +35...+37°С. Это не +40 °С, но это тоже, хоть и ослабление, но незначительное. Более значительное ослабление жары будет со вторника. Там температура упадет до +31...+33°С. <...> Думаю, что этот процесс пройдет без существенных осадков. Если будут собираться дожди, то в основном в пригорных районах и достаточно локально, но экстремальная жара закончится на следующей неделе», — заключил Шувалов.

15 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что в ближайшие дни на юге России температура воздуха прогреется до 42°C. По прогнозам метеоролога, в Воронежской области столбики термометров поднимутся до 37°C, в Белгородской и Курской областях — до 36, в Крыму — до 38.

Ранее сообщалось, что стоимость овощей может вырасти из-за аномальной жары на юге России.

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