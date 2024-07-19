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Психолог объяснила, как отучить подростка от вейпов

Психолог Дугенцова: подросткам не стоит напрямую говорить, что курить нельзя

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Pexels

Детский психолог Дарья Дугенцова в интервью Общественной службе новостей объяснила, как отучить подростка от вейпов. Она отметила, что подростковый возраст — время бунта, независимости и поиска собственного пути. В этот период ребенок редко слушает родителей, а их напутствия и советы лишь раздражают.

«Донесение информации со стороны взрослых для подростков — это максимальное обесценивание и в принципе ненужная информация. Нам важно доносить до них какую-либо важную мысль, рассуждая на этот счет. То есть наша задача немножко быть психологами в этот момент. И не говорить: «Так, смотри: вейпы курить плохо, не кури вейпы», — а задавать вопросы», — пояснила специалист.

По ее словам, важно сделать так, чтобы ребенок задумался самостоятельно. Например, можно дать почитать статью о том, как во рту у кого-то взорвался вейп. Главное, вывести ребенка на диалог, где ответы на вопросы приведут его к «правильной мысли», заключила Дугенцова.

В мае в правительство РФ были направлены проекты об ужесточении правил продажи вейпов. Глава комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев отмечал, что данные инициативы запретят реализацию устройств в павильонах, а также увеличат штрафы за несоблюдение ограничений продажи продукции с никотином и установят уголовную ответственность за повторную продажу табака несовершеннолетним. Кроме того, будет ограничен перечень вкусовых добавок.

Ранее в Госдуме объяснили, когда родителей начнут штрафовать за курение детей.

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