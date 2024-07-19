В Швеции шахтеров эвакуировали из-за глобального IT-сбоя

Рабочие на шахте в шведском Мальмбергете были эвакуированы из-за глобального IT-сбоя. Об этом сообщает телеканал SVT.

«Шахта LKAB в Мальмбергете была эвакуирована из-за возникшего в пятницу глобального IT-сбоя», — отмечает телеканал.

Уточняется, что всего эвакуировали порядка 200 человек. Эвакуацию провели в качестве меры безопасности.

«Возникли сбои в работе систем, поэтому мы провели эвакуацию утром, чтобы ничем не рисковать», — сказал представитель пресс-службы LKAB Андерс Линдберг.

Шахта LKAB в шведской Кируне осуществляла свою работу в штатном режиме.

До этого предприниматель Илон Маск отреагировал на массовый технический сбой в работе операционной системы Windows.

19 июля во всем мире произошел сбой в системе Windows. Работа крупнейших аэропортов, банков, железнодорожных вокзалов, телеканалов и служб спасения оказалась парализована.

Массовые технические сбои зафиксировали в США, Австралии, Турции, Германии и Испании.

По информации телеканала ABC, техническая проблема связана с американской организацией по кибербезопасности CrowdStrike. Так, в Австралии она спровоцировала сбои в работе ноутбуков Microsoft — эти устройства произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке.

Россию глобальный технический сбой не коснулся.

Ранее в Минцифры заявили об отсутствии проблем у аэропортов из-за сбоя в Microsoft.