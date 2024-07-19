Гершкович собирал информацию об Уралвагонзаводе для ЦРУ, сообщили в прокуратуре

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, осужденный на 16 лет колонии за шпионаж, по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные прокуратуры.

«Американский журналист газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия», — говорится в сообщении.

19 июля суд в России приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по уголовному делу о шпионаже. Сторона обвинения требовала 18 лет колонии для американца. Сам же Гершкович свою вину не признал.

Журналист был задержан в 2023 году в Екатеринбурге. По данным ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о неопровержимых доказательствах шпионажа журналиста Гершковича.

Ранее в Кремле отказались говорить о возможном обмене Гершковича.