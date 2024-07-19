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Синоптик: дождливая погода является нормой для июля

Синоптик Позднякова: грозы и ливни являются нормой для июля

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Владимир Астапкович/РИА Новости

На смену аномальной жаре в столичный регион пришел холодный атмосферный фронт, сопровождаемый дождями и грозами. Однако не стоит раньше времени провожать лето. Об этом в эфире «Радио 1» заявила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Дождливая погода, по ее словам, является нормой для июля.

«В принципе, это нормальная июльская погода. Жара нас расслабила, мы привыкли к солнцу, к неге, но в июле — самом мокром месяце в году — бывают и грозы, и ливни», — отметила Позднякова.

Она также сообщила, что погода в Москве в предстоящие выходные, 20 и 21 июля, улучшится.

При этом до конца недели в столице будет сохраняться погода с переменной облачностью и кратковременными локальными дождями, предупредила эксперт. По ее словам, минимальная температура воздуха при сохранении северо-западного ветра будет находиться в пределах +15...+17°С, максимальная — +25°С.

Ранее синоптик рассказала, что значит аномальная жара.

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