В московском аэропорту открыли курительные комнаты

В зоне ожидания международных рейсов в терминале Т2 Домодедово открылись бесплатные курительные комнаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Курительные комнаты представляют собой изолированные помещения, оборудованные автономными высокотехнологичными системами вытяжки и фильтрации воздуха, они также оборудованы местами для сидения, пепельницами и урнами, в комнатах доступны онлайн-табло.

Отмечается, что в ближайшее время также планируются к открытию помещения для курения в секторе внутренних воздушных линий, в галереях С и D.

В июле 2021 года курительные комнаты вернули в аэропорт Внуково. До этого курилки открыли в Шереметьево.

В декабре 2019 года депутаты Госдумы приняли законопроект, который дает возможность устанавливать в российских аэропортах непрозрачные кабины для курения. Они обязательно должны быть оборудованы вентиляцией, указано в проекте реформы.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят запрет курения на остановках транспорта и у магазинов.