Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В московском аэропорту открыли курительные комнаты

В терминале T2 аэропорта Домодедово открыли бесплатные комнаты для курения

close
100%
Shutterstock

В зоне ожидания международных рейсов в терминале Т2 Домодедово открылись бесплатные курительные комнаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Курительные комнаты представляют собой изолированные помещения, оборудованные автономными высокотехнологичными системами вытяжки и фильтрации воздуха, они также оборудованы местами для сидения, пепельницами и урнами, в комнатах доступны онлайн-табло.

Отмечается, что в ближайшее время также планируются к открытию помещения для курения в секторе внутренних воздушных линий, в галереях С и D.

В июле 2021 года курительные комнаты вернули в аэропорт Внуково. До этого курилки открыли в Шереметьево.

В декабре 2019 года депутаты Госдумы приняли законопроект, который дает возможность устанавливать в российских аэропортах непрозрачные кабины для курения. Они обязательно должны быть оборудованы вентиляцией, указано в проекте реформы.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят запрет курения на остановках транспорта и у магазинов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами